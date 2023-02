Ricordate cosa disse De Laurentiis di Spalletti la scorsa stagione? Il futuro è già scritto

Quello di quest'anno probabilmente è il migliore Aurelio De Laurentiis in carriera dal punto di vista comunicativo. Rispetto agli scorsi anni, dove veniva fuori con dichiarazioni spesso autodistruttive su calciatori ed allenatori, oggi lp residente parla poco e quando lo fa, fa dichiarazioni meno istintive e più da uomo ponderato. Anche questo è un segno di maturità non di poco conto. Probabilmente lo stesso presidente ha imparato la lezione. Da uomo intelligente avrà magari ammesso che qualche sua uscita sia costata in passato qualche punto oppure contribuito ad alimentare tensioni e polemiche in un ambiente già vulcanico di suo.

L'anno d'oro del Napoli è dunque anche sul piano comunicativo da parte del suo uomo di punta. Con il Napoli che viaggia a gonfie vele in campionato è tornato d'attualità il futuro di Luciano Spalletti. De Laurentiis negli anni scorsi ha sempre usato parole al miele per i suoi allenatori salvo poi silurarli. Di Walter Mazzarri dichiarò che poteva essere il Ferguson del Napoli ma alla fine le parti si divisero con l'allenatore toscano che scelse un progetto, a suo dire, più ambizioso come quello dell'Inter che però si rivelò un flop assoluto. Quando fu ingaggiato Rafa Benitez, il presidente disse: "Non ho mai avuto dubbi, ho scelto la persona giusta". Stesso copione andò in scena con Sarri e Ancelotti. Su quest'ultimo De Laurentiis dichiarò: "Lo voglio per 10 anni sulla panchina del Napoli".

Con l'arrivo di Spalletti le uscite presidenziali si sono ridotte. L'unica battuta che De Laurentiis fece tempo un anno fa su Luciano fu: "Spalletti è il miglior allenatore che ho avuto nella mia carriera da presidente. La bravura di Spalletti, rispetto ad altri allenatori che ho avuto, è che lui fin dall’inizio sperimentava e faceva girare la rosa facendo giocare tutti alla fine uno si rende conto che quello che avevi comprato e che credevi farlocco in realtà era gagliardo e non avevi investito male il denaro". Come è noto, sul contratto di Spalletti c'è un'opzione unilaterale che il club può esercitare per estendere il contratto fino al 2024. Le parole di De Laurentiis sembrano una confessione scritta sul futuro di Spalletti. Se un anno fa pensava ciò del suo allenatore, figuriamoci adesso.



