Ok, il prezzo (forse) è giusto!

di Claudio Russo (@claudioruss)

Ok, il prezzo è giusto! è stato un game show trasmesso sulle reti Mediaset dal 21 dicembre 1983 fino al 13 aprile 2001. Lo ricordate, vero? Veniva presentato un prodotto del quale bisognava indovinare il prezzo; il concorrente che indovinava il prezzo giusto, o si avvicinava di più alla cifra corretta senza superarla, si aggiudicava l'oggetto ed accedeva ad un altro gioco con in palio un ulteriore premio e, in ogni caso, veniva ammesso al gioco finale della ruota.

Detto ciò, il nome della trasmissione può essere accostato anche al mercato del Napoli. Non su quello delle possibili cessioni, con i prezzi di Kalidou Koulibaly e Fabian fissati a non meno di 50 milioni di euro (e chissà se qualcuno se li vorrà permettere); bensì sul mercato in entrata, quantomeno su quegli obiettivi per riempire i vuoti presenti in rosa. Quindi un terzino destro al posto di Elseid Hysaj, un centrale per rimpiazzare Nikola Maksimovic, un terzino sinistro per riempire il punto interrogativo chiamato Faouzi Ghoulam, un centrocampista centrale per colmare il vuoto del poco rimpianto Tiémoué Bakayoko.

Viste le condizioni economiche poco floride delle casse del Napoli e del calcio europeo, non sembrano ipotesi concrete e reali quelle che più fanno sognare i tifosi - i quali si aspettano, dal loro punto di vista, sempre grossi esborsi di denaro. Soprattutto per calciatori che, sulla carta, partirebbero alle spalle dei titolari agli ordini di Luciano Spalletti.

Il cambio di Giovanni Di Lorenzo, un rincalzo di Koulibaly e Manolas per completare il reparto con Rrahmani, un concorrente per una maglia dal 1’ con Mario Rui, un quarto centrocampista che si giochi una maglia con Demme e Lobotka al fianco di Fabian. Tutto sommato, gli obiettivi primari sono questi. Viste le indiscrezioni e le cifre che si susseguono ormai da quasi un mese, per ognuno di questi appare difficile andare troppo oltre i dieci milioni di euro - la mancata Champions League incide eccome.

Dopo la scelta di quattro concorrenti fra il pubblico, supponiamo di immaginare i vari Basic, Thorsby, Berge, Nuno Tavares e tutti gli altri nomi che sono stati fatti per completare il Napoli, alle prese con la ‘ruota’. Ricordate il refrain ‘cento, cento, cento’? Invece del pubblico, ponete il Napoli con De Laurentiis davanti a tutti - perchè, in fondo, la proprietà è sua. Il mercato gira la ruota e propone i suoi prezzi, quelli che il Napoli potrà permettersi potranno rientrare negli interessamenti più concreti. E quando bisognerà fare una scelta, sembrerà il gioco finale: le due vetrine misteriose, indovinarne il valore e non superarne la cifra esatta. Esatto, nella vetrina vincente ci sarà il rinforzo che proverrà dal mercato del Napoli. Quello dal prezzo giusto, contenuto, per completare la squadra. Com’era? Cento, cento, cento…Ok, il prezzo è giusto!, versione Napoli.