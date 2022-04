Napoli trasformato, perchè? La risposta potrà non piacere

Quattro gol nei primi venti minuti per passare alla storia come le reti che più hanno fatto nascere interrogativi, perplessità, riaffiorare rammarico e un pizzico di rabbia. Strano ma vero. Si, perchè tra l'allenatore che dichiarava di credere allo scudetto diversamente dal presidente, si cerca di capire cosa abbia frenato questa squadra, così spumeggiante oggi, nel rush finale di campionato. E' mancata la preparazione atletica? La personalità? Cosa?

Mentre i dubbi restano, si assiste ad un primo tempo mai visto. Corner vincenti. Triangolazioni riuscite. Ogni tiro un gol. E nel frattempo gli azzurri esultavano ogni cinque minuti, in sottofondo si sentiva la comprensibile contestazione dei pochi tifosi presenti. Poi però c'è stato anche un grosso aiuto del Sassuolo: svogliato, spaesato e messo male in campo come confermato dalla sostituzione di Djuricic dopo 20 minuti.

Il rammarico si triplica per quello che poteva essere e non è stato. Soprattutto per l'intesità messa in campo oggi, con la voglia di recuperare ogni pallone perso, di andare a firmare con Mertens il quinto gol e con Rrahmani il sesto. Una concentrazione impressionante in fase difensiva da concedere solo il gol della bandiera all'avversario. Complimenti, prestazione straordinaria ma non basta a far tornare il sorriso all'ambiente.

Come definire la risposta sul campo rispetto all'ultimo scempio di Empoli? E' probabile che sia una questione di messaggi che vengono trasferiti dalla mente al braccio. Inevitabile che i dubbi aumentino: perchè questa squadra si risveglia solo ora? Perchè non lo ha fatto quando era in corsa per lo Scudetto? Perchè il messaggio non è partito prima? La risposta è scontata e può non piacere: per chiudere matematicamente la certezza del quarto posto Champions League. Ovvero l'obiettivo unico, da sempre e per sempre, del presidente. Nè più, nè meno. Guai ad ingolosirsi, bisogna togliersi questo brutto vizio.

