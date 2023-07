Detto fatto, Rudi: dagli allenamenti alla SPAL, provata la soluzione offensiva alternativa

Ritiro Napoli Dimaro 2022 / Napoli-SPAL è la seconda uscita ufficiale stagionale della squadra 2023/24 di mister Rudi Garcia, la seconda amichevole della nuova stagione dei partenopei in Val di Sole, in Trentino. Si tratta però della prima amichevole per Garcia con i big, ovvero i nazionali arrivati fra il 17 e il 18 agosto in ritiro: il primo vero test probante per il nuovo allenatore, con la prima squadra. E allora, oltre ai Top & Flop di Napoli-SPAL, andiamo ad analizzare ciò che il Napoli ha provato nelle esercitazioni di questi giorni e ha riproposto esattamente anche nell'amichevole contro la SPAL.

Infatti, nelle esercitazioni di questi giorni, con il rientro in gruppo dei nazionali, Rudi Garcia ha spinto molto sulle soluzioni offensive e l'alternarsi di terzino-esterno sulle due fasce per eludere la difesa avversaria e sorprendere nelle marcature degli ospiti.

Esattamente come provato nelle esercitazioni al campo di Carciato, contro la SPAL gli uomini di Garcia hanno mostrato di aver recepito i movimenti richiesti dla nuovo tecnico della SSC Napoli: nel secondo tempo, con in campo Olivera-Kvaratskhelia a sinistra e Di Lorenzo-Raspadori a destra, infatti, abbiamo visto in diverse occasioni l'intercambiarsi dei loro ruoli. Infatti, quando l'esterno è marcato e non si trovano spazi per affondare, Raspadori e Kvaratskhelia si abbassavano nel ruolo di terzino per ricevere il pallone e verticalizzare sfruttando il movimento dentro al campo, in profondità, del terzino: Olivera e Di Lorenzo.

Raspadori e Di Lorenzo in Napoli-SPAL

Nell'immagine, un'azione al 69' provata da Raspadori con Di Lorenzo e riproposta esattamente come abbiamo visto nelle esercitazioni e come è stata testata anche nel riscaldamento pre partita di oggi. Con Raspadori che si abbassa nel ruolo di terzino e Di Lorenzo che attacca la profondità: conquistato un calcio d’angolo così, allo stesso modo tre minuti prima al 66' era riuscita la giocata anche alla coppia Kvaratskhelia-Olivera. Con il terzino lanciato in percussione che arriva sul fondo e prova a servire al centro i compagni, passaggio però bloccato da un difensore.

E sulla fascia sinistra, è entrato nelle rotazioni e in queste soluzioni offensive spesso anche Piotr Zielinski: al 76’ il polacco si è proposto ancora una volta largo, in una posizione che ha occupato spesso nella ripresa, con Olivera che si è accentrato per ricevere la palla e servire l'ultimo passaggio. Esattamente come aveva provato in precedenza Di Lorenzo, conquistando un calcio d'angolo. Tre minuti prima, proprio al 73', allo stesso modo Zielinski ha trovato l'assist per il gol di Anguissa arrivando sul fondo (con Kvaratskhelia più basso di Olivera come posizionamento in campo).

Sarà felice Rudi Garcia: detto, fatto. La squadra campione d'Italia ha subito interpretato i meccanismi provati e proposti dal nuovo allenatore.

RIPRODUZIONE RISERVATA