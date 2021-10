Napoli calcio - Prima aziendalista, poi spacca-spogliatoio ed infine l'uomo che farà fuori Lorenzo Insigne. Ma quante fesserie, usiamo un eufemismo, si è dovuto sorbire Spalletti da luglio ad oggi? Per fortuna il campo ha smentito tutti i pregiudizi degli ormai spaventatori seriali consegnando un Napoli consapevole della sua forza e della sua completezza in ogni settore di campo. Chi gioca o subentra dalla panchina lascia il segno. E ben vengano le incazzature di Hirving Lozano come quella contro il Torino, è il sinonimo che in questo gruppo nessuno vuole mollare niente. Anche lo stesso Luciano, in questi due anni di riposo forzato chiamiamolo così, non si è fermato. Ha girato tanto e visto migliaia di gare per aggiornarsi, conoscere ed esplorare anche quella che sarebbe poi diventata la sua nuova creatura calcistica. I successi di questo Napoli non sono dunque casuali oppure estemporanei come qualcuno vuole far credere.

La promessa di Spalletti a De Laurentiis

Nei primi giorni napoletani, Spalletti ha avuto modo di conoscere più approfonditamente il Training Center di Castel Volturno così come chi ci lavora. Ovviamente il dialogo maggiore è stato con la dirigenza, specialmente con il presidente De Laurentiis. Mentre tutti o quasi reclamavano acquisti roboanti, il saggio Luciano disse testuali parole al patron: "Presidente, se mi lascia la squadra così mi va bene. Siamo a posto così, siamo forti". A molti, questa affermazione, è risultata come una resa del tecnico diventato il peggiore alleato della piazza perché quel Napoli non era così valido come invece sosteneva da questa estate il suo allenatore. Quella promessa di Spalletti fatta a De Laurentiis oggi è stata ampiamente mantenuta, l'organico non solo sta dimostrando di avere qualità ma sta crescendo in maniera omogenea. E' una buona notizia per Aurelio e Chiavelli perché possono toccare con mano l'aumento di valore di una rosa deprezzata causa Covid e una mancata qualificazione Champions che ancora brucia. Ora però "scurdammoce 'o passato", godiamoci Spalletti ed i suoi scugnizzi.