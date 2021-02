La cenerentola Granada festeggia nel tempio di Maradona! Fallimento? Al quarto posto l'ardua sentenza

Il Napoli vince ma resta fuori anche dall'Europa League per mano di un Granada all'esordio in una competizione europea.

Qualcosa di totalmente inaspettato quando dall'urna di Nion è uscito il nome della cenerentola spagnola suscitando più di un sorrisino ottimistico sulle labbra dell'ambiente partenopeo.

Un peccato, non tanto per un sorteggio per una volta a dir poco benevolo, ma piuttosto per quello che paraddossalmente poteva rappresentare in positivo l'eventuale e rimonta del Napoli dopo il 2-0 dell'andata.

Sì, paradossale ma verosimile, visto il momento di crisi nera che sta attraversando la squadra e che un'impresa del genere avrebbe potuto rappresentare per il proseguio della stagione soprattutto dal punto di vista mentale.

Fallimento? Difficile riunciare a scrivere questa parola, ma vedere un Granada qualunque festeggiare a centrocampo nello stadio appena intitolato a DiegoArmando Maradona, con la scritta Napoli sullo sfondo, duole e non poco.

Fallimento perchè alla fine il Napoli In Europa League è stato eliminato 3 volte su 4 ai sedicesimi di finale, ma proprio mai, aveva fatto male come adesso in virtù del fatto che nei due precedenti la squadra c'era e che se in passato ci si poteva appellare alla parola 'episodio', questa volta sembrerebbe un'attenuante che proprio non può reggere.

Fallimento soprattutto perchè si prendono sempre gli stessi gol, si continua a sbagliare l'approccio al match e perchè gli appelli, più pubblici che mai di Gattuso verso la squadra, cominciano a risultare ripetitivi, segno indiscutibile di una squadra che mentalmente non cresce e tatticamente continua a risultare un equivoco senza soluzione.

Fallimento in tutti le sfaccettature possibli che può racchiudere questa brutta parola: sotto l'aspetto mentale, tattico, progettuale e degli obiettivi.

Come? Quarto posto? Gli infortuni? Se queste sono le premesse...facite vobis, noi non possiamo fare altro che augurarci di sbagliare: al quarto posto l'ardua sentenza.