L'avvocato Grimaldi: “Deroghe al regolamento e confronto con lo SLO e la Questura per i palchetti lanciacori, primo passo verso la standing area! Serve il supporto degli ultras” [ESCLUSIVA]

Nella serata del ritorno degli ultras allo stadio San Paolo, il Napoli ritrova la vittoria. Un caso? Forse no. Dopo la vittoria contro la Lazio in Coppa Italia, tutto si è trasformato in una grande festa dalla solita indole folkloristica, che da sempre caratterizza le gare casalinghe della SSC Napoli.

Non un caso il passaggio alle Semifinali. La spinta del pubblico, evidentemente, è stata fondamentale per caricare Lorenzo Insigne e compagni: i calciatori azzurri, incitati dal tifo organizzato, accorso in massa, sono stati travolti dalle emozioni trasmesse dal pubblico presente sui gradoni. Eppure i dati ufficiali, resi noti dalla società, parlano di circa 25 mila spettatori paganti; non il tutto esaurito, come si poteva prevedere vista la fiacca prevendita della settimana.

Pronti, via. Due minuti ed il capitano azzurro si prende subito gli applausi dei supporters partenopei, tornati al San Paolo dopo mesi di sciopero contro il regolamento d'uso dell'impianto sportivo. Una bolgia che, a Fuorigrotta, non si vedeva dal 19 ottobre, in occasione della gara contro l'Hellas Verona. Da quella data, solo in casa, la squadra di Ancelotti prima e Gattuso poi ha dovuto fare a meno della spinta del tifo. Ed i risultati si sono ampiamente visti. Da quanto tempo non si vedevano i calciatori festeggiare sotto la Curva B? Ieri finalmente si è rivista la scena che è stata leitmotiv nelle scorse annate, sintomo di un rapporto, tra squadra e tifosi, mai finito.

A tal proposito, l'avvocato Erich Grimaldi, impegnato in prima persona nella lotta al ritorno del tifo al San Paolo, in uno al collega penalista Emilio Coppola, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24.it:

"Ieri nessuno ha lanciato cori contro Aurelio De Laurentiis. C'è la necessità, per la squadra, la città e la società stessa, di dover contare sul supporto del tifo organizzato, per vincere le prossime partite tutti insieme ed uscire dalla crisi. La splendida cornice del San Paolo, di ieri sera, deve rappresentare una motivazione per tutte le parti, affinché ci sia un ulteriore tavolo di confronto con le autorità e lo SLO (Supporter Liaison Officer) della SSCN, per trovare, in parziale deroga al regolamento d'uso, quantomeno una soluzione provvisoria, con l’installazione dei palchetti lanciacori, una limitazione delle sanzioni alle sole vie di fuga e la possibilità del cambio posto per la zona centrale. Il tutto, ovviamente, garantendo che i gruppi ultras presteranno attenzione, a non calpestare le sedute. Un piccolo passo, insomma, verso una vera e propria standing area".

Standing area chiesta a gran voce dai tifosi nei mesi di sciopero. Una realtà europea che, al momento, l'Italia fa fatica ad assimilare. Analoga situazione, come è ben noto, accadde allo stadio Olimpico di Roma solo qualche anno fa, quando dopo uno sciopero del tifo di circa 18 mesi, la Roma si mosse in prima persona per mettere in piedi una zona dedicata ai fan più calorosi. Un'ipotesi che, a Napoli, non è affatto poco plausibile. L'Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, si è più volte schierato a favore della posa in opera di palchetti per i lanciacori. Un primo passo che regalerebbe a Napoli la gioia di riabbracciare il Napoli, senza timore di essere multati.