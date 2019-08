Presi a pallate per un'ora: il pareggio sarebbe stato prosciutto sugli occhi. Fabian, il 4-2-3-1 e Ghoulam sono arcani

Poche certezze e molti dubbi. Juventus-Napoli lascia un misto di sensazioni anche difficili da interpretare. Se c'è un caposaldo è che Fabian Ruiz trequartista sembra più Hamsik con Benitez che il miglior giocatore dell'Europeo Under 21. Non a caso, quando Ancelotti lo ha abbassato di una decina di metri ha cambiato completamente modo di guardare la porta.

La lucidità è d'obbligo: il 3-3 del Napoli era il risultato di episodi (seppur sfruttati), fino all'ora di gioco la Juventus ha preso a pallate gli uomini di Ancelotti. Ed il 3-0 stava anche stretto ai bianconeri. L'autogol fa parte di quei fattori incalcolabili, imprevedibili. Un intervento scomposto di Koulibaly non cambia 90 minuti, muta solo il risultato, cosa che alla seconda giornata risulta comunque poco rilevante ai fini della classifica.

L'impressione è che la Juventus si sia dimostrata per lunghi tratti largamente superiore. E cosa ancor più grave che il Napoli si è dimostrato nettamente inferiore a sé stesso. Verrebbe da pensare quasi meglio così: i problemi ci sono, ed è meglio scoprirli alla seconda giornata piuttosto che a novembre.

Fabian trequartista, almeno con questa condizione fisica, non gira e per lunghi tratti resta isolato. Spalle alla porta è nullo. Zielinski parte centralmente e lontano dalla porta, senza possibilità di tagliare o di inserirsi senza palla. Ghoulam non c'è, non ancora. Douglas lo ha mangiato vivo. E con stasera sono sette gol in due partite. Ancelotti aveva detto che al 31 agosto sarebbero stati tutti contenti (alludendo al mercato). E' evidente che più di qualcosa vada registrata. Perché per un'ora la Juve ha annichilito il Napoli. Il gol dell'1-0 è il risultato di una ripartenza da calcio d'angolo sulla quale c'era il solo Allan ultimo uomo contro tre bianconeri.

Che la Juve sia superiore ci sta, che prenda a pallate la seconda forza del campionato meno...

