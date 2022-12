Jonathan Bamba, la scheggia offensiva low cost che piace al Napoli: statistiche e curiosità | FOCUS

Jonathan Bamba è entrato nel mirino del Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato come il ds Giuntoli segua attentamente l'esterno offensivo del Lille, che questa sera sarà di scena al Maradona in amichevole proprio contro gli azzurri di Spalletti.

Napoli, chi è Jonathan Bamba?

Proviamo a conoscere meglio il nuovo nome di calciomercato accostato al Napoli, indicato come possibile erede di Lozano. In possesso del doppio passaporto franco-ivoriano, Bamba è un classe '96 che gioca prevalentemente come esterno d'attacco a sinistra. Piede destro, agile e scattante, può essere schierato anche sul versante opposto vista la sua duttilità.

Cresciuto calcisticamente nel St.Etienne, incrociando per un anno anche l'ex azzurro Ghoulam, ci ha messo un po' per farsi notare a grandi livelli. Girovago in prestito al Paris Fc, ai belgi del VV Sint-Truiden e nuovamente in Francia all'Angers, ha finalmente trovato la sua dimensione al Lille dove in stagione ha realizzato 4 gol e 3 assist in 15 partite. Vanta anche una lunga trafila in tutte le Nazionali giovanili della Francia, dall'Under 16 fino all'Under 21 (con quest'ultima 5 gol in 19 presenze).

Ormai al Lille dal 2018, ha condiviso una stagione anche con Victor Osimhen al club transalpino. In totale conta 181 partite disputate con 27 gol e 25 assist all'attivo. Giocatore estremamente rapido (alto appena 1.75cm) con dribbling e cambio passo fulminei, è molto bravo nei cross e spicca per la precisione sui calci piazzati. Spesso per fermarlo ci vogliono le maniere forti, mentre dal punto di vista difensivo concede qualcosa in fase di non possesso.

Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e ad ora il rinnovo appare in salita: per questo motivo il Napoli fiuta il colpo low cost e questa sera non è escluso che possa esserci qualche chiacchierata esplorativa.