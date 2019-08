James, Lozano e Icardi. Ma un centrocampista d'interdizione no?

Calciomercato Napoli. E’ vero che Ancelotti ha una visione calcistica votata all’attacco, al pressing alto e alla qualità. Però, leggendo i nomi che sono segnati sul taccuino di Giuntoli (Lozano, James, Icardi e Campana) vien da chiedersi come mai il Napoli non stia cercando un centrocampista tutto muscoli (più muscoli che cervello) da aggiungere alla batteria composta da Allan, Fabian, Zielinski ed Elmas. Solo il brasiliano c’è ad offrire una certa muscolarità in mezzo al campo, per il resto si tratta di mezz’ali a cui piace guardare avanti e non indietro.

Calcio mercato Napoli, forse serve anche un centrocampista

Fabian, anche con la sua Spagna, ha dimostrato di saper essere letale tra le linee e che sa vedere molto bene la porta. Arretrandolo di diversi metri perderebbe di lucidità in zona goal, semmai dovesse arrivarci. Stesso discorso, o quasi, per Piotr Zielinski. Il polacco nasce seconda punta, poi col tempo viene trasformato in un vero e proprio trequartista. A Napoli la consacrazione da mezz’ala d’inserimento. Coi suoi strappi sa accelerare il gioco e creare scompiglio tra le difese avversarie. Mettendolo davanti la difesa verrebbe a mancare di tutte le sue caratteristiche principali. Elmas, idem con patate. E’ un calciatore dotato di una buonissima tecnica, ma non è quel centurione che se metti a scudo della difesa ti fa dormire sogni tranquilli. Dove sono i centimetri? Uno alla Bakayoko, per esempio. Sì, quello che è rientrato dal prestito al Milan per starsene in panchina al Chelsea di Lampard. Uno che abbini forza fisica ad una buona tecnica di base.

E’ vero che questo Napoli sarà improntato ad impostare il gioco rischiando anche qualcosa in più in difesa, ma in certe gare dovrai fronteggiare calciatori che, col giro palla, avranno il pallino del gioco in mano ed a quel punto servirà qualcuno che glielo spezzi e faccia ripartire la tua azione. Un altro Allan per intenderci, uno che sappia fare da interdizione tra i reparti e che possa concedere ai tre trequartisti di lasciare qualche metro in fase di non possesso. Non serve necessariamente lo Yayà Tourè dei vecchi tempi o il Vieira di turno. Serve qualcuno che dia stazza e fisicità a questa squadra. Altrimenti sarà un Napoli incompleto.

