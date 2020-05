Immobile e Cavani. Già abbiamo cominciato?

La proposta ufficiale della Lega Serie A è quella di ricominciare a giocare il 13 giugno. Proposta avanzata da tutti i presidenti delle squadre del nostro campionato. Non ci addentriamo in tematiche poco affini al nostro mestiere, ma il netto calo dei contagi dal Coronavirus, potrebbe aprire le porte di una vera e propria rinascita, anche se col contagocce. Si torna a giocare? Benissimo, e allora si torna anche a parlare ed a scrivere di calciomercato. Inutile dirvi che fa comodo scrivere di Immobile, di Cavani, e perché no (?) anche di Ibrahimovic in ottica Napoli. Saremmo tutti più felici di poter ipotizzare questo e quell’altro scenario in vista del prossimo mercato che chissà quando si aprirà.

Però, ve lo diciamo a maggio, non ad agosto, non ci aspettiamo il nome che aspettiamo ogni anno. Cioè, inutile andare dietro a nomi altisonanti. La situazione, per chiunque faccia calcio, è critica più che mai. In pochi potranno permettersi di acquistare calciatori di alto rango. Il Napoli ancor di meno, farà il suo mercato, che è cominciato a gennaio con gli acquisti posticipati di Petagna dalla SPAL e Rrahmani dall’Hellas Verona.

Divertiamoci, appassioniamoci. Però non facciamoci prendere in giro. Cavani è in scadenza purtroppo. Purtroppo perché saranno molteplici le finte voci che lo vorranno vicino al Napoli, ma ormai ha trentatre anni, ha un ingaggio faraonico e sarebbe impensabile per lui ridurselo di molto soltanto per tornare a lavorare nella città che l’ha fatto grande e che sta crescendo i suoi figli.

Per Immobile il discorso è simile. E’ il capocannoniere della Serie A al momento, va per la Scarpa d’Oro, la sua Lazio potrebbe miracolosamente vincere lo scudetto. Fatela voi la valutazione di Lotito per vendere l’ex Borussia Dortmund e Torino. Essere il sogno di Gattuso non vuol dire parlare di un'operazione fattibile. Tutti noi abbiamo dei sogni, ma darli per raggiungibili tutti è da presuontuosi. Dire che a lui farebbe piacere è normale, ma anche a Cavani farebbe piacere alle sue condizioni. A tutti fa piacere venire a giocare a Napoli se si rispettano i parametri economici dettati dai proprietari dei cartellini e dal loro ingaggio. Anche Immobile, sempre a maggio, va cestinato come nome. Per serietà e realtà dei fatti.

Diffidate da calciatori che guadagnano dai 5 milioni a salire, diffidate da chi vi parla di aeroporti, hotel prenotati e scuole dei figli già concordate. I fatti stanno a zero. Il Napoli deve risolvere due grane: quella relativa a Mertens e poi quella relativa a Milik. Petagna arriva per restarci, a meno di offerte clamorose. Probabile arrivi qualcuno in attacco, un buon nome pure, ma non il migliore. Iniziamo a leggere la realtà sin da adesso.

