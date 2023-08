Il vero obiettivo di De Laurentiis inizierà nel 2025

Notizie Napoli calcio. Mancano pochi giorni all'inizio del campionato di Serie A, con il Napoli scudettato che esordirà a Frosinone sabato 19 agosto alle ore 18.30. Sarà l'alba di una stagione cruciale per i partenopei che, nonostante il cambio in panchina con l'arrivo di Rudi Garcia, sono chiamati a confermare l'esaltante ultima stagione dentro e fuori le mura continentali.

Napoli, obiettivo Mondiale per club 2025

De Laurentiis Mondiale per club 2025

Per farlo c'è sicuramente bisogno di rinforzare la squadra, andando a colmare quei gap numerici e tecnici ancora in essere: sono arrivati Cajuste, Natan e molto probabilmente a Gabri Veiga seguirà l'acquisto di un ulteriore centrocampista. Il tutto condito con una serie di rinnovi che hanno confermato l'ossatura della squadra Campione d'Italia, non ultimo quello record di Victor Osimhen: pronto un ingaggio mai visto nella storia del Napoli pur di trattenere il bomber nigeriano e continuare a sognare in grande.

L'operazione Osimhen ha stupito un po' tutti se si pensa alle cifre: rispedite al mittente le offerte faraoniche dall'Arabia che avrebbero fatto vacillare qualunque club, con De Laurentiis che ha alzato la posta ed è arrivato fin dove non si era mai spinto in precedenza. Questione di conti, ammortamenti, decreto crescita e diritti d'immagine: un turbine di numeri e operazioni che alla fine sono nulla di fronte all'ambizione del patron azzurro.

Un'ambizione che ha un nome ben preciso: Mondiale per club. La nuova manifestazione Uefa partirà dal 2025 ed unirà l'èlite del calcio globale: una vetrina unica sia dal punto di vista della visibilità che del ritorno economico, un'occasione per il brand Napoli di aprire ancora di più i propri orizzonti. Il torneo è quadriennale ed il club azzurro è ancora in corsa per qualificarsi, ma servirà una stagione di alto livello per riuscirci: si comincia negli Usa nel giugno 2025, con 8 gruppi da 4 squadre, le prime 2 passano ai quarti e avanti così fino alla finale (il tutto per circa un mese di competizione). L’Europa qualifica 12 squadre: le 4 vincenti delle Champions ‘21, ‘22, ‘23 e ‘24 e le 8 con miglior ranking Uefa nello stesso quadriennio (con il vincolo di 2 club per Nazione).

La situazione del Napoli è presto detta e sarà testa a testa con il Milan, visto che guadagnano punti solo le squadre che partecipano alla prossima Champions League (Juventus e Roma sono quindi tagliate fuori). Al momento la classifica per il Ranking italiano vede Inter 60, Juventus 47, Milan 35, Napoli 29, Lazio 21: con i nerazzurri ormai sicuri di un posto dopo la finale di Istanbul, la società di De Laurentiis dovrà recuperare terreno su Juve (che resterà ferma) e fare meglio del Milan nel cammino in Champions League.

Questo il Ranking Uefa per il criterio dei punti:

2 – Per ogni vittoria dalla fase a gironi in avanti

1 – Per ogni pareggio dalla fase a gironi in avanti

4 – Bonus per la partecipazione alla fase a gironi

4 – Bonus per la partecipazione agli ottavi di finale

1 – Per ogni turno raggiunto da un club dagli ottavi di finale

Ogni partita sarà quindi decisiva nell'incamerare punti (l'anno scorso il Napoli ne raccolse 20) e sognare la scalata: il prossimo Mondiale per club porterà in dote ben 2,5 miliardi (di cui circa 2 saranno distribuiti tra le 32 finaliste), con il vincitore che incasserà ben 100 milioni.

De Laurentiis ha già messo nel mirino il prossimo e suggestivo obiettivo: per raggiungerlo non spaventano gli ingaggi faraonici ed una campagna acquisti di primo livello, il Napoli punta ad entrare ancora di più nel Gotha del calcio mondiale e per riuscirci non c'è altra strada che farlo entrando dalla porta principale.

