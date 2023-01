La credibilità del calcio italiano non vale 9 punti

E' un problema annoso del nostro paese: la pena commisurata al reato.

Fare per anni plusvalenze fittizie, tramite le quali falsare i bilanci e iscriversi tranquillamente ad un campionato con calciatori strapagati, che solo tramite queste pratiche (a quanto sembra irregolari) puoi permetterti, per rischiare (forse) 9 punti di penalizzazione (sempre ti beccano).

Uno scenario tragicomico!

Sarebbe stato meglio, a questo punto, continuare a nascondersi dietro alla soggettività sulle valutazioni dei calciatori (chi sono io per dire che Pinco Pallino non sia un calciatore da 20 mln, solo perchè fino alla settimana scorsa giocava in prima categoria di pallavolo nel Trezzano sul Naviglio?) e che il fatto non costituisce reato.

Una pratica che ha letteralmente ucciso la credibilità del calcio italiano, e chi l'ha ideata in barba a tutti i principi di correttezza e lealtà sportiva rischia appena una penalizzazione di 9 punti?

Se la Juventus è considerata innocente (viva il garantismo) che non venga toccata. Ma se si considera colpevole dei reati ad essa ascritta, è assurdo che vengano chiesti appena 9 punti di penalizzazione.

9 miseri punti per una pratica perpetrata per anni, in cui un ds ridacchiando ammette in una delle tante intercettazioni, di fare il mercato di mezza Serie A?

Chi glielo spiega ai club che in tutti i modi lottano per avere i bilanci sotto controllo, abbassando il tetto ingaggi, vendendo i migliori giocatori, inimicandosi la piazza e rischiando di dover modificare i propri obiettivi sportivi pur di competere lecitamente?

Alla luce di questo, perchè qualcuno dovrebbe investire nel campionato italiano, se non chi annusa la possibilità di poter delinquere sapendo di poterne uscire praticamente intonso?

Che messaggio stiamo dando al sistema, ai tifosi, all'estero, dopo tutti gli scandali di cui già ci siamo macchiati e i cui protagonisti sono sempre gli stessi, e che troviamo sempre li ai vertici nel calcio Italiano?

C'è solo da sperare, o da illuderci, che il secondo filone d'inchiesta, possa avere un risultato diverso, per non dire giusto!

Alla Procura della Federcalcio teniamo a sottolineare che la giustizia è tale solo se commisurata al reato commesso.

La credibilità del calcio italiano non vale 9 punti, nemmeno 18, nemmeno 36...

