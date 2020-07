Grazie Raiola

Ultimissime Napoli - Da "Grazie Roma" a "Grazie R...aiola". Ci scusiamo con Antonello Venditti se abbiamo modificato il titolo del suo inno dedicato ai giallorossi, ma è un restyling d'obbligo dopo l'ennesima prestazione di livello targata Lorenzo Insigne. Da qualche settimana a questa parte, stiamo vedendo un capitano più sereno ed altruista del solito. E' come se si fosse liberato di un peso, una zavorra che non lo rendeva libero al cento per cento mentalmente nel progetto Napoli. La chiusura fulminea con Raiola gli ha cambiato l'anima, quasi come se si fosse disintossicato dalle tossine di chi non è riuscito a risolvergli nemmeno un problema dopo averlo gestito per poco più di un anno. Anzi, i disagi sono aumentati con cause con gli ex agenti e questioni tecniche sul campo.

Sarà un caso, vogliamo sperare sia così, ma da quando Lorenzo ha divorziato dal 're indiscusso del calciomercato' il suo rendimento è totalmente cambiato. A 29 anni non si è più ragazzini. E' l'età della maturità, quella in cui devi prendere decisioni anche impopolari. Molti stanno celebrando l'abbraccio con Gattuso dopo il gioiello incastonato all'incrocio dei pali della porta di Pau Lopez. Va detto che non è la prima volta che il 24 azzurro abbraccia un suo allenatore: è accaduto anche con Ancelotti e tutti sappiamo come è andata a finire la storia. Invece dei gesti e delle apparenze, badiamo ai fatti: Gattuso è stato l'uomo che è riuscito ad entrare nella testa del talento di Frattamaggiore riallacciandone i fili dopo il corto circuito del post-Salisburgo. Se adesso vediamo un ragazzo più concreto e con il contachilometri 'impazzito' per quanto corre in campo, bisogna solo applaudire chi gli ha detto chiaramente in faccia tutto fin dal primo minuto di Napoli.

E Raiola? Guarda la metamorfosi del suo ex assistito, forse avrà qualche rimpianto per non averlo spostato altrove quando ci sono state le condizioni per farlo. Il neo della gestione Lorenzinho resta uno smacco. Non tutte le ciambelle riescono con il buco, capita anche ad uno dei più grandi manager in circolazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA