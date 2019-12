Ma è così difficile pronunciare la parola esonero o dimissioni a Napoli? Ancelotti, l'ha sottolineato anche lui in conferenza stampa, sa perfettamente di essere in discussione perché alla fine sono sempre i risultati a decidere il destino di un allenatore (anche se con un curriculum da capogiro). Per il bene di tutti è arrivato il momento di staccare la spina perché di prestazioni scialbe e confuse come ieri, il Napoli ne ha fatte davvero troppe nelle ultime settimane. I numeri impietosi mettono a nudo le responsabilità di allenatore, calciatori e dirigenza. Siamo arrivati ad un punto di non ritorno. La fotografia dello spogliatoio, e più in generale del momento degli azzurri, sta tutto nelle azioni personali di alcuni calciatori che inspiegabilmente non vedono altri compagni piazzati in modo migliore per calciare in porta. Da questa situazione non si esce con i personalismi. Stamattina si legge di un presunto sfogo di Insigne nello spogliatoio per scuotere la squadra. Se fosse vero, sarebbe un gesto da leader ma ci chiediamo: può mai essere ascoltato un capitano che per un dolore al gomito (il giorno dopo si è allenato regolarmente) non viaggia con la squadra nella trasferta clou di Liverpool?

Ancelotti

Con tutto il rispetto per Ancelotti, bisogna arrivare ad una soluzione drastica. Gli ottavi di Champions League non devono essere il cosiddetto fumo negli occhi perchè stiamo parlando del minimo sindacale per un allenatore da 9 milioni lordi a stagione con il monte ingaggi più alto della storia del club a disposizione. La sua gestione inizia a ricordare quella di Donadoni ed a Napoli, purtroppo, questa tipologia di approccio non funziona. Ancelotti, forse con colpevole ritardo, ha capito di non avere a disposizione calciatori in grado di gestirsi in campo e fuori. Hai voglia a fare discorsi carismatici o confronti individuali: con gli attributi si nasce. E non importa mica l'età o l'esperienza.

E De Laurentiis? Non ama cambiare guida tecnica tanto che si professa monogamo da questo punto di vista. Adesso è giunto il momento di prendere una decisione forte. Sia lui che Ancelotti hanno sempre sottolineato il grande rapporto umano che c'è fuori dal campo ed allora ne diano dimostrazione pubblica facendo entrambi un passo indietro. Carlo è un galantuomo, pensare che non si dimetta per soldi è un'offesa grave da smentire. Tra discorsi da spogliatoio, promesse di facciata, multe e tanto altro, nessuno delle componenti in causa si sta accorgendo che la nave Napoli sta affondando. Verrebbe da dire, citando la frase del comandante Gregorio De Falco: "Tornate a bordo, ca...!".

