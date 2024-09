Fattore David Neres: porta in dote una "giocata" vincente che mancava da un po'

Non solo il primo gol in maglia azzurra, David Neres al 42' di Napoli-Palermo ha servito ancora un altro assist vincente. Il 4º assist delle sue prime 5 prezenze con la SSC Napoli: insomma, sempre decisivo, tralasciando lo scialbo 0-0 di Juventus-Napoli (in cui peraltro ha giocato solo 17', subentrando nel finale di una gara indirizzata verso il pari).

I numeri di David Neres col Napoli

Un gol e quattro assist in cinque presenze, ma c'è di più perché David Neres tutte queste giocate decisive le ha realizzate in soli 125' totali. Meno di una partita e mezzo in totale. La media assist dice un passaggio vincente ogni 31' giocati: impressionante a dire il vero. Se ci mettiamo dentro anche la rete, segnata in Coppa Italia contro il Palermo, David Neres è stato decisivo per un gol azzurro ogni 25' giocati.

David Neres da calcio d'angolo

Napoli: fattore corner con Neres

E poi c'è un aspetto, da non sottovalutare: il Napoli sembra aver (finalmente) trovato l'uomo perfetto per le battute da calcio d'angolo. Destro e sinistro, poco cambia per il brasiliano che utilizzando gli schemi provati è bravissimo sia a crossare forte e teso sul primo palo, ma soprattutto a trovare il compagno smarcato con un passaggio lungo da corner sul secondo palo. Anche qui, potente, teso e preciso, il calcio di David Neres, che ha già portato in dote due reti per Conte: quella di Bungiorno a Cagliari e adesso quella di Jesus contro il Palermo al Maradona. Due e mezzo, visto che il gol di testa di Anguissa col Parma arriva proprio da un cross dalla fascia destra di Neres, sugli sviluppi sempre di un calcio d'angolo battuto dal brasiliano.

Insomma, una caratteristica da non sottovalutare, e che aggiunge valore ad un calciatore già di suo molto forte. Che, certo, dovrà migliorare nella fase di non possesso, ma la 'cura Conte' potrà solo fargli bene. Intanto, la squadra azzurra si gode un nuovo, ottimo, battitore di corner: uno specialista nel ruolo sembrava mancare da un bel po'.