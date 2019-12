E' Gattuso, mica Silvan. Ricordate: chi si estranea dalla lotta...

Ultime notizie calcio Napoli - Qualcuno ha dato vita alla festa di Piedigrotta quando il Napoli ha twittato l'esonero di Ancelotti. Forse hanno scambiato Gattuso per il mago Silvan. In poco meno di 72 ore non si può stravolgere una squadra sotto l'aspetto tecnico ed incidere come si vorrebbe. Questo non è un alibi, ma un dato oggettivo che bisogna dare al nuovo allenatore. Si sperava almeno in una scossa caratteriale, ma l'effetto è stato desolante. La sensazione è quella di vedere qualche calciatore incrociare le braccia, come se il problema non fosse suo. In questo momento parlare di zona Champions oppure Europa League significa prendere in giro i tifosi. L'obiettivo ora è restare dal lato sinistro della classifica. E' frustrante accettare questa dimensione sconosciuta, ma solo guardando in faccia alla realtà si può provare ad uscire da un momento che potrebbe rischiare di far lottare questo gruppo da oltre 100 milioni d'ingaggio per altri obiettivi.

C'è chi, forse per eccesso di pessimismo, chiama in causa la Fiorentina di Agroppi per il Napoli attuale trovando delle analogie seppur forzate. Ringhio ieri ha capito che la situazione è più drammatica di quanto pensasse. Lui è nato per combattere e guadagnarsi tutto con il lavoro sul campo, ma la squadra ha voglia di abbandonare il fioretto per tirare fuori la scimitarra? De Laurentiis mandando via Ancelotti ha tolto l'ultimo alibi ad un gruppo sempre più dilaniato da fazioni interne. Gattuso può sgolarsi o trovare frasi ad effetto, ma se l'input di compattarsi non parte dai calciatori allora siamo al punto di partenza. La squadra è stata accontentata in tutto con il 4-3-3 ed allenamenti più intensi, ma si è rivisto un Napoli imbarazzante. Ed allora perché non esonerare chi non ne può più di stare a qui? Alcuni body language in campo lasciano pochi dubbi. La stagione, a meno di clamorosi colpi di scena, è ormai andata. Trattenere chi pensa di essere un top player sprecato per questa dimensione sarebbe l'ennesimo autogol. Ricordate però, parafrasando il grande Alberto Sordi nel film "Il presidente del Borgorosso": "Chi si estranea dalla lotta..."

RIPRODUZIONE RISERVATA