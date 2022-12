Da Mertens ad Insigne, fino a Koulibaly e Fabian: Vedi Napoli e poi...

Notizie Napoli calcio. Prima di entrare nel dettaglio di questo editoriale, facciamo una premessa: Mertens, Insigne e Koulibaly, ma anche i vari Fabian Ruiz, Ghoulam e Ospina hanno contribuito in modo fondamentale ai traguardi raggiunti dal Napoli negli ultimi anni e per tanto saranno sempre ricordati (dai più) con affetto e gratitudine.

Fatto questo doveroso appunto (per evitare anche le immancabili critiche a cui siamo comunque abituati), con il Napoli che vola in Serie A ed in Champions, in molti con spavalderia si sono chiesti (dopo le paure estive per le partenze illustri): ma ora che stanno facendo gli ex senatori dello spogliatoio azzurro? Proviamo a dare uno sguardo privo di condizionamenti e giudizi non richiesti.

Mertens, Insigne, Koulibaly & Co.: come stanno andando gli ex Napoli?

Partiamo dall'ex capitano Lorenzo Insigne, tra le figure più controverse degli ultimi anni azzurri: il suo addio alla piazza d'infanzia prima e della consacrazione calciastica ed umana poi, è stato tanto complicato quanto discusso. La scelta è stata totalmente differente: il Canada e la MLS con il Toronto, una sorta di possibile canto del cigno (con tanto di gabbia dorata) dopo il successo all' Europeo con l'Italia e l'ennesima delusione tricolore con il Napoli.

Il suo approccio con un calcio ancora in crescita è stato, ovviamente, l'evento dell'anno calcistico dall'altra parte dell'Oceano. Il "Magnifico" si è subito calato nella nuova realtà, riuscendo a fare la differenza anche con le scarpette slacciate: per lui ci sono 6 gol e 2 assist in 11 partite, che non sono però bastati per portare il Toronto nelle zone nobili della classifica. La sua speranza è che la squadra possa essere resa più competitiva per far si che la sua avventura a stelle e strisce non sia ricordata solo per "Jet Set" ed eventi mondani.

Passiamo ora a Dries "Ciro" Mertens, che fino alla fine aveva sperato in una permanenza a Napoli. Incassato l'ennesimo "NO" da De Laurentiis dopo una travagliata estate, ha poi deciso di accettare le lusinghe del Galatasaray. L'impatto con la nuova realtà non è stato dei più semplici, soprattutto per una condizione fisica che a 35 anni non è più delle migliori. Il suo score stagionale recita di appena 2 gol in 18 presenze , con un utilizzo che continua ad essere balbettante. Non gli è andata meglio al Mondiale con il suo Belgio, tra le più grandi delusioni della competizione ed autentica polveriera: per Mertens appena 2 apparizioni per un totale di 74'. E chissà che non possano essere state le sue ultime gare con i Red Devils belgi.

La terza colonna del Napoli che fù è invece Kalidou Koulibaly, passato in estate al Chelsea. Anche il Komandante, come fu ribattezzato da Spalletti, non se la sta passando benissimo in Premier League: dopo un inizio su buoni livelli, con tanto di sfida mediatica a distanza con Van Dijk del Liverpool, le prestazioni del centrale sono calate drasticamente tanto da averlo fatto finire più volte in panchina. In campionato ha collezionato apppena 9 presenze (con 1 gol), arrivando a 13 totali contando anche la Champions League. Per Koulibaly va sicuramente meglio quando indossa la maglia e la fascia da capitano del suo Senegal campione d'Africa in carica: al mondiale la Nazionale africana è arrivata fino agli ottavi di finale, passando i gironi proprio grazie al gol decisivo dell'ex Napoli. Negli ultimi giorni sono diversi i rumors attorno a Koulibaly, che potrebbe anche clamorosamente già lasciare il Chelsea dopo pochi mesi.

Un altro giocatore finito in una big europea è Fabian Ruiz, che ha lasciato Napoli ad un anno dalla scadenza accasandosi al PSG (operazione da applausi di Giuntoli che rischiava di perderlo a zero). Ignorato da Luis Enrique per i Mondiali con la Spagna, è rimasto a casa ancora una volta cercando di trovare il suo spazio nella squadra transalpina: al momento le cose stanno leggermente migliorando, perchè dopo un inizio complicato l'ex Betis sta trovando sempre più spazio in mediana ed ha collezionato 12 presenze totali tra Ligue 1 e Champions League.

Il tutto senza dimenticare anche "gli altri" addii estivi: Ghoulam, ad esempio, è rimasto per diverso tempo ad allenarsi da solo ed ultimamente è tornato al St.Etienne per riprendere la preparazione (con tanto di gol all'esordio) nella speranza di strappare un contratto. Il Ligue 1 è tornato anche Ounas, a segno con il suo Lille in amichevole proprio contro il Napoli: per lui in stagione c'è una sola rete in 10 presenze, ma una dimensione più consona al suo modo di giocare. Il Napoli in estate poi ha salutato anche la meteora Tuanzebe (tornato senza giocare al Manchester United), così come Petagna e Malcuit: il primo è a quota 2 gol con il Monza, mentre il terzino francese è fino all'MKE Ankaragucu in Turchia. Non molto lontano, dulcis in fundo, c'è anche Machach che è finito in Grecia allo Ionikos.

Quasi tutti, insomma, salutato l'azzurro hanno trovato non poche difficoltà: come si suol dire "Vedi Napoli e poi...".