Cavani:Dzeko=Osimhen:Lukaku, la perfetta ma impossibile proporzione

Cavani può tornare in Italia (parole del suo fratello-agente Walter Guglielmone) e a Napoli è inevitabile tenere a bada l'entusiasmo dei tifosi. Un possibile ritorno del Matador, seppur a 35 anni, riaccenderebbe la piazza azzurra che, da qualche anno, per un motivo o un altro, chiude la stagione con grande amarezza.

Cavani Napoli, le possibilità del ritorno

Il Napoli può lasciar partire Osimhen per una cifra choc vicino ai 100 milioni di euro e un colpo a parametro zero come Cavani può essere l'occasione giusta per risollevare il club, anche sotto l'aspetto economico, tenendo sempre alto il livello del reparto. Un esempio é accaduto di recente all'Inter, con Lukaku (partito per 115 milioni) e Dzeko (arrivato gratis). La differenza per l'Inter é rimasta minima in campo, con le casse che hanno sorriso per l'operazione. In più parliamo di un giocatore che conosce benissimo la piazza, ancora integro fisicamente e con una fame di vittoria non indifferente che potrebbe trascinare l'intera formazione. Se poi ci si aggiunge l'opportunità col Decreto crescita e un ingaggio potenzialmente calmierato, c'è un'opzione in più da considerare.

Ma a Napoli é fattibile un'operazione simile?