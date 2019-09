"E' fuorigioco!", tam tam sui social sul 4-3: ecco cosa recita il regolamento

Autogol Koulibaly - All'indomani di Juventus-Napoli, non si placano le polemiche. A nulla è valsa la rimonta dei ragazzi di Carlo Ancelotti, beffati da un autogol di Kalidou Koulibaly al minuto 91.

E' proprio la rete che ha condannato la SSC Napoli a destare polemiche nel day after del big match della seconda giornata di campionato.

"Ci sono quattro calciatori in fuorigioco al momento della battuta del calcio di punizione di Pjanic", "Ma Bonucci ostruisce Koulibaly e quindi la sua posizione di fuorigioco influisce sul movimento di Koulibaly", "L'azzurro è dovuto intervenire per non fargli prendere palla": questi i commenti che spopolano sul web. Nulla di tutto ciò. Orsato ha verificato proprio questo nei secondi precedenti alla ripresa del gioco ed alla ribattuta a centrocampo. Dalla VAR la comunicazione è arrivata. E si è notato benissimo in diretta TV.

Autogol Koulibaly Juventus-Napoli, il regolamento

Il Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali FIGC e della Guida Pratica AIA, aggiornato al 12 agosto del 2019, parla chiaro. IFAB, FIGC ed AIA concordano: Orsato e Irrati e Schenone, rispettivamente direttore di gara, VAR e AVAR, hanno deciso bene.

Regolamento sul fuorigioco

Come si legge a pagina 86, "un calciatore in posizione di fuorigioco nel momento in cui il pallone viene giocato o toccato da un suo compagno deve essere punito soltanto se viene coinvolto nel gioco attivo".

Leonardo Bonucci non ostruisce Koulibaly, si disinteressa del pallone e non corre verso la sfera per provare a raggiungerla. Non interferisce, quindi, nel movimento scomposto del difensore partenopeo.