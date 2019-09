Zielinski non è un mediano e Fabian non è un trequartista. Si può muovere mezza critica ad Ancelotti?

"Ancelotti non si può discutere, ha vinto talmente tanto che non si possono criticare le sue scelte tecnico-tattiche. E' un grande allenatore". C'è chi si fida ciecamente del curriculum del tecnico di Reggiolo a tal punto da non poter nemmeno muovere una sorta di considerazione, o critica costruttiva, verso il concetto di calcio che vuol proporre con questo Napoli. Poi c'è anche a chi non piace questa squadra e crede che il Napoli sia troppo squilibrato e sbilanciato tanto da subire ben sette reti in due partite.

E' un dato di fatto che il Napoli stia adottando un modulo spregiudicato come il 4-2-3-1, però diventa ancor più squilibrato questo metodo tattico se i due esterni bassi li spingi fino alla linea dei centrocampisti lasciando isolati i due centrali difensivi. Di Lorenzo da una parte e Mario Rui o Ghoulam dall'altra. Entrambi i laterali hanno il dovere di proporsi e posizionarsi sulla linea dei centrocampisti quando uno dei due mediani o uno dei due difensori centrali hanno la palla. Va bene. Però il 4-2-3-1 prevede che quei due lì davanti alla difesa abbiano delle caratteristiche di copertura. Manca un centrocampista di posizione, uno forte fisicamente, che dia equilibrio alla manovra e che, nel caso in cui si subissero dei contropiedi, possa spezzare l'azione avversaria. Zielinski non è un mediano, non può giocare davanti alla difesa. Non l'ha mai fatto. Nasce seconda punta, poi col tempo si sposta sulla trequarti e infine è diventato una mezz'ala di inserimento con la faccia girata più avanti che dietro. Fabian non è un trequartista puro e in quella posizione palesa qualche difficoltà di troppo. Anche lui è abituato a guardare la porta e si concentra di meno in fase di copertura.

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli

Questo modulo non è propriamente congeniale alle caratteristiche dell'organico che è a disposizione di Ancelotti. Decisamente meglio andrebbe il 4-3-3. A quel punto si potrebbe sfruttare il dinamismo e il tam-tam di Allan, la regia di Fabian e gli inserimenti di Zielinski. Va ridisegnato il centrocampo, assolutamente. Va fatto qualcosa, nonostante Ancelotti sia un allenatore pluridecorato. Nessuno mette in dubbio ciò che ha fatto in passato e ciò che potrà fare col Napoli, ma così non va. Urge un cambiamento. Ora.

