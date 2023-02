Altro che scaramanzia! Lo scudetto si vince mettendo un piede dopo l'altro, non incrociando le dita

"Non bisogna confondere il lavoro con la scaramanzia".

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ci ha tenuto a precisarlo durante la conferenza stampa di quest'oggi alla vigilia del match del Castellani, dove l'anno scorso il gli azzurri gettarono grossolanamente al vento le loro ambizioni scudetto.

Una sorta di presa di distanza dal motivo per cui in città si fa ancora fatica a pronunciare la parola scudetto.

In una città dove per paradosso, una solida base religiosa viaggia armonicamente a braccetto con una scaramanzia dalle sfumature pagane, il tecnico azzurro ha voluto perentoriamente riportare il discorso sul binario della concretezza e della cultura del lavoro.

'Ma quale scaramanzia', ci ha tenuto a precisare Spalletti. Qui si lavora sodo e a testa bassa.

Non si parla di scudetto perchè si lavora per step, e il prossimo step si chiama Empoli. Poi cambierà nome, fino a quando non avrà sfumature tricolore, ma non a desso, e non domenica prossima e nemmeno l'altra ancora.

Spalletti: "Non confondiamo il lavoro con la scaramanzia"

Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli

L'allenatore azzurro, ha avuto un moto d'orgoglio importante e condivisibile.

Ha tenuto a precisare che nessuno ha paura di vincere lo scudetto o che, peggio ancora, possa sfuggire nominandolo.



E' un ragionamento che non può nemmeno lontanamente appartenere a chi ha in testa un obiettivo a cui vuole giungere a tutti i costi nel modo più corretto: passo dopo passo, scalino dopo scalino e lavorando sodo.

Il messaggio è chiaro: se si guarda alla cima delle scale e si perde di vista il prossimo scalino, si rischia di cadere rovinosamente.

Chi non vuole pronunciare quella parola per scaramanzia eviti di farlo, ma non c'è motivo più lontano da quello per cui non la pronuncia Spalletti.

Il lavoro è concretezza, solidità, concentrazione.

La scaramanzia è credere nell'influsso di fattori sovrannaturali o magici sulle vicende umane.

Parliamo di cose opposte quanto Polo Nord e Polo Sud.

Lo scudetto si vince mettendo un piede dopo l'altro, non incrociando le dita.