Altro che partita perfetta...

"Bisogna fare la partita perfetta e sperare che il Barcellona sia al massimo al 50 %". Il Barcellona sarà stato anche al 50%, ma il Napoli non ha per niente fatto la partita perfetta. Anzi. Bisognava sbagliare poco o nulla, invece sono stati commessi troppi errori individuali, alcuni decisivi ai fini del risultato. Perchè il fallo di Koulibaly su Messi (netto il rigore) è un errore, una leggerezza, il senegalese è stato troppo lento nel rinviare. Anche il tiro sbilenco di Mertens è un errore, perchè se vai al Camp Nou quelle poche occasioni che concedono i padroni di casa tu devi trasformarle in goal. Manolas disattento, impalpabile Fabian così come Zielinski. Il compito più arduo ce l'avevano Mario Rui e Di Lorenzo, costretti a vedersela con l'immensa classe di Messi e Griezmann, e la prova dei due esterni non è stata certo da 10 in pagella. Nella ripresa poco meglio il portoghese.

PERO'..., c'è un però. Perchè la partita perfetta avrebbero dovuta farla gli azzurri di Gattuso, ma se dopo 10 minuti di gioco Lenglet spinge Demme che fa effetto domino e fa cadere anche Koulibaly, sugli sviluppi di un corner, e l'arbitro gli assegna il goal, allora serve qualcos'altro e non solo la partita perfetta. Una rete così, a pochi minuti dall'inizio, ad una squadra come il Napoli, spezza le gambe. Eppure le gambe, i calciatori azzurri, non se le sono rotte competamente. Hanno reagito, hanno provato a fare il possibile considerando l'ampio gap tecnico che c'è col Barça.

NON SI è persa la partita per l'arbitraggio, sia chiaro, però gli errori di Cakir, turco internazionale da diversi anni, hanno sicuramente condizionato l'andamento della gara. Fallo chiaro di Lenglet su Demme non fischiato e il Barcellona passa in vantaggio. Messi fa 2 a 0 con una magia, poi viene annullata la rete alla Pulce per un fallo di mano che non c'è mai stato. La terza rete dei padroni di casa arriva su rigore, ancora evidente, per un fallo di Koulibaly sul solito Messi. Il sig. Cakir ci ha messo almeno 6/7 minuti per capirci qualcosa, per vedere il monitor ed assegnare il penalty.

ERA questo l'epilogo che bisognava attendere, ci sono diverse categorie tra Barcellona e Napoli, sia a livello tecnico che a livello di testa, di mentalità. E ora che si prenda di mira nessuno. Si parlava di impresa, non si partiva alla pari. Piano coi giudizi, siate comprensivi, nonostante alla fine sia stato fatto davvero il solletico agli avversari.

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

RIPRODUZIONE RISERVATA