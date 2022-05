Torino vinto, non conta nulla. Ma se si perdeva...

Questa col Torino era la classica partita che se la perdevi venivano giù processi e retroscena sullo spogliatoio. Se la vincevi non contava nulla. Invece questi tre punti sono stati un ottimo passo in avanti per il terzo posto, allungando a +4 sulla Juve con 6 punti a disposizione.

Meglio risparmiarci questa beffa, in una annata che offre punti di vista soddisfacenti altri un po' meno. Il rammarico per la mancata volata scudetto può essere superato senza particolari traumi: d'altra parte si torna in Champions dopo due anni, l'ultima volta era con Ancelotti. Eppure sembra un eternità. Nel mezzo un pezzo della storia recente del Napoli abbastanza denso di eventi.

Oggi è stata la conferma che questa squadra per caratteristiche e indole riesce ad esprime il meglio di sè in trasferta. Forse perchè alleggerita da pressioni casalinghe o semplicemente riesce a sciorinare il proprio gioco perchè trova più spazio in campo, rispetto ad un avversario che si copre al Maradona.

C'è davvero poco da raccontare della cronaca della partita, giocata su velocità di categoria inferiore. Di questi 90 minuti verrebbe da ricordare forse il duello tra Bremer ed Osimhen, entrambi non proprio impeccabili. Oppure la sfida stravinta da Koulibaly su Belotti: la vince di fisico e di tecnica. Balza agli occhi la capacità di Anguissa e Fabian di reggere a centrocampo per consentire la coesistenza di quattro punte: era possibile anche prima.

Il Napoli sciupa qualcosa, come nel secondo tempo col rigore sbagliato da Insigne e quella occasione sempre col fantasista davanti a Berisha, che pensa a sè ed evita proprio di guardare Lozano. I ritmi del match erano paragonabili a tratti ad una partita di pre campionato, eppure qualcosina il Napoli la rischia, vedi nel primo tempo il colpo di testa di Belotti sventato da un miracolo di Ospina. Alla fine poi arriva Fabian che con una azione personale firma il settimo gol in una stagione positiva dal punto di vista realizzativo.

Tra Genoa e Spezia non resta che mettere il sigillo ad un onorevole terzo posto: il tempo delle critiche è stato concesso, è giusto iniziare a guardare avanti e programmare la nuova stagione.

LE PAGELLE DI TORINO-NAPOLI

