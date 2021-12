Spalletti in conferenza: "Troppi errori anche oggi, De Laurentiis ci ha incoraggiato"

Conferenza stampa di Luciano Spalletti post Napoli Spezia. Il match Napoli Spezia termina allo stadio Maradona e parla in conferenza Spalletti per il calcio Napoli dopo la 19esima giornata del calendario di Serie A. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Spalletti.

Post Napoli Spezia Luciano Spalletti in conferenza stampa.

"Abbiamo solo una possibilità di giocare a calcio palla a terra, ora che ci mancano alcuni giocatori fisici. Siamo stati in campo anche abbastanza bene per alcuni versi, poi al momento dell'ultima scelta e dell'ultimo passaggio non ci è riuscito. Si è commesso qualche errore tecnico che la squadra non deve commettere. E' in questo momento qui che le cose con un dettaglio o un episodio fanno la differenza. Diventa difficile accettare una sconfitta simile. Ma abbiamo l'unico modo di metterci a lavoro e ripartire. Mertens è una scelta mia, non ha avuto nessun problema. Pensavo ci mancasse solo un po' di fisicità. Non è una sconfitta o una vittoria a cambiarmi completamente l'umore su una classifica. Ci è mancata un po' di forza anche oggi per concluderla. De Laurentiis ci ha incoraggiato e fatto gli auguri".