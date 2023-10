Napoli-Real Madrid: collegamenti in diretta gratis tutto il giorno con CN24 TV, scopri luoghi e orari

E' il giorno di Napoli Real Madrid con l'esordio casalingo degli azzurri in Champions League che sfideranno la squadra più titolata della storia in Europa. Grandisima attesa per il ritorno dell'ex Ancelotti che sfiderà Rudi Garcia e i suoi in Napoli Real Madrid. Scopri quelli che saranno i collegamenti in diretta e gli aggiornamenti continui con tutte le informazioni per Napoli Real Madrid. Tutto trasmesso in diretta gratis sul nostro canale Youtube e sul canale 79 del digitale terrestre.

Programma Napoli Real Madrid Champions League: collegamenti in diretta

Seguiremo tutto a 360° con contenuti sui nostri account Instagram, Tiktok, Youtube grazie ai nostri inviati in giro per la città Questo il programma di martedì 3 otteobre con il match day di Napoli Real Madrid di Champions League:

Martedì 3 ottobre