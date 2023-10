Napoli-Real Madrid: Carlo Ancelotti in diretta in conferenza con un giocatore

Il Napoli è pronto ad ospitare il Real Madrid al Maradona in Champions League. La squadra più vincente della storia in Europa arriverà in queste ore in città e alla vigilia della partita parlerà in conferenza stampa Carlo Ancelotti con un giocatore del Real Madrid. Intanto, sono in arrivo gli aggiornamenti e le informazioni per Napoli Real Madrid con il programma completo di CN24 Tv. Sarà tutto trasmesso in diretta gratis sul nostro canale Youtube e sul canale 79 del digitale terrestre.

Napoli Real Madrid Champions League: conferenza Ancelotti

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa dell'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti.

Napoli Real Madrid Champions League: tutto gratis su CN24, il programma

Seguiremo tutto a 360° con contenuti sui nostri account Instagram, Tiktok, Youtube grazie ai nostri inviati in giro per la città Questo il programma di lunedì con la vigilia e martedì con il match day per Napoli Real Madrid di Champions League:

Lunedì 2 ottobre