Napoli Girona LIVE: seguila in diretta su CalcioNapoli24 dalle ore 17:30

Napoli Girona, partita amichevole oggi 3 agosto 2022 alle ore 18:30 del pomeriggio. Nel ritiro SSC Napoli a Castel di Sangro gli azzurri sfidano gli spagnoli del Girona FC allo stadio Teofilo Patini nella terza amichevole qui in Abruzzo: tra gli avversari presente anche l'ex centrocampista del Napoli David Lopez, che oggi abbiamo intervistato a Roccaraso (guarda l'intervista).

Segui Napoli Girona live su CalcioNapoli24

Benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Girona: per chi non può guardare la partita, vi racconteremo tutto quello che accade sul terreno di gioco grazie ai nostri inviati sul posto.

In attesa delle formazioni ufficiali di Napoli-Girona, le ultime notizie sui probabili schieramenti riferiscono il rischio di non vedere in campo Olivera, Kvaratskhelia e Zielinski, alle prese con qualche piccolo problema fisico. Dovrebbe giocare Petagna, il cui trasferimento al Monza sembra in standby.

La produzione dell'evento sarà completamente a cura del Napoli calcio, con Sky Sport che ritrasmetterà lo stesso spettacolo realizzato per il canale Facebook del club. Si comincerà 45 minuti prima del calcio d'inizio e la trasmissione continuerà, senza interruzioni, fino a circa 30 minuti dalla fine della partita: la partita costa € 9,99.