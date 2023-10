Garcia: "Ho trovato esagerato il post-Fiorentina, sono sereno e ho il sostegno della società! Adesso so chi sono i miei amici e i miei nemici. A Verona sarà tosta, ho parlato dei gesti di stizza con i giocatori"

Hellas Verona Napoli, Rudi Garcia in conferenza stampa. Qui la diretta della conferenza stampa di Rudi Garcia alla vigilia della prossima partita di Serie A, quella che sarà valida per la 9a giornata di campionato con Hellas Verona Napoli. In arrivo gli aggiornamenti e le informazioni con la conferenza in programma alle ore 13:30 da Castel Volturno.

Napoli - Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa dell'allenatore del Napoli, Rudi Garcia alla vigilia di Hellas Verona Napoli.

"Come sono state queste giornate? Questa è la conferenza stampa prima del Verona, rispondo a questa domanda e poi solo sulla partita: io sono sereno e tranquillo, lo dico perchè se dò risposte con carattere non interpretate che siano nervose. Dire che non ho apprezzato il dopo-Fiorentina è poco, secondo me è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti, l'ho vissuto così. Però ringrazio i giornalisti che mi hanno sostenuto e i tifosi che ho incrociato in città e che mi hanno incoraggiato. Ho trovato esagerato il post-Fiorentina, non abbiamo fatto tutto male e ho trovato la vicenda sproporzionata. Per questo non sono stato contento, però quello che conta è il lavoro con la squadra ed il rapporto con i dirigenti, subito dopo la Fiorentina ho avuto il sostegno della società e ieri dal presidente. Visto che non è andato tutto bene, e contro la Fiorentina venivamo da 4-5 partite buone, non mi sono mai nascosto e non inizierò oggi: pensavo che avere un atteggiamento collaborativo sarebbe stato più onesto, ma ora mi sto chiedendo se stia sbagliando. Ci penserò su. Nient'altro, l'importante è vincere a Verona poi ci saranno altri match importanti in una settimana"

"Non mi lamento degli assenti che non possono giocare, ho tanta fiducia in chi può giocare. Sul discorso Osimhen dico che la rosa è costruita con quasi tre punte centrali, avete dibattuto su Raspadori: se lo consideriamo una punta centrale, ne ho ancora due e sono due risorse importanti, nonchè differenti quindi posso utilizzarli in diversi momenti di partita. Sono tranquillissimo sul fatto che con Giacomo e Giovanni siamo coperti. A centrocampo è differente, abbiamo preso Cajuste per far concorrenza ad Anguissa, nella mia testa sono tutti titolari e Jens può giocare regista e mezz'ala. Sostituirà Anguissa con carattere e qualità"