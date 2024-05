Dove vedere la Kings League in Tv e streaming? E' arrivata in Italia

Kings World Cup - Inizia una nuova stagione della competizione di calcio a sette fondata nel 2022 da Gerard Pique in associazione con altre importanti figure di spicco nel calcio e streamer di Internet. Ma dove vedere la Kings League in Tv? La competizione è possibile vederla in Tv e streaming e ora è sbarcata anche in Italia.

Dove vedere la Kings League in Tv

Notizie calcio - Dove vedere la Kings World Cup - La Kings League è ufficialmente partita in Messico con la nuova stagione del campionato di calcio a sette. Il campionato presenta regole che differiscono dai tradizionali regolamenti calcistici con l'obiettivo di aggiungere un elemento di dinamismo e intrattenimento alle partite, come i calci di rigore decisivi, sostituzioni illimitate e l'implementazione di armi segrete.

Inoltre, la Kings League segue il formato in stile Apertura e Clausura in cui ogni stagione è divisa appunto in due split: Winter Split e Summer Split. Entrambe le divisioni hanno la propria fase di campionato e playoff. In questa prima fase di campionato, le dodici squadre si sfidano tra loro per un totale di undici giornate e le migliori otto squadre in base alla loro classifica andranno poi a giocare i playoff. Ma dove vedere la Kings League?

La Kings World Cup in tv è possibile seguirla in diretta anche in Italia grazie a Sportitalia. Infatti è proprio il Canale 60 che avrà a disposizione in esclusive le le partite della competizione legata alla Kings League, in programma tra fine maggio e inizio giugno.

Dove vedere la Kings League in Tv

Kings League Italia: iscrizioni aperte

Dove vedere la Kings League in Tv? Sarà visibile su Sportitalia e, intanto, sbarca in Italia perché Zlatan Ibrahimovic ha svelato il campionato italiano della Kings League, creata da Piqué, durante la Kings World Cup che ha appena preso il via in Messico. Nata in Spagna ora si espande anche nel nostro paese arriverà la Kings League Italia. Aperte ora anche le iscrizioni.