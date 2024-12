DIRETTA - Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: segui il pre partita coi tifosi all'esterno dello stadio Maradona

Napoli Lazio, diretta gratis su CalcioNapoli24.it della partita di Serie A per la squadra di Antonio Conte contro la Lazio dell'amico Marco Baroni, un match per la 15a uscita ufficiale di campionato. Si giocherà Napoli Lazio che vale sempre la testa della classifica di Serie A per gli azzurri e la partita sarà anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

DIRETTA VIDEO - Napoli Lazio

Napoli Lazio, siamo LIVE dallo stadio con i tifosi napoletani.

Napoli Lazio: diretta testuale

19.40 - LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

19.30 - Tra poco le formazioni ufficiali di Napoli e Lazio. Vedremo quante novità ci saranno rispetto agli schieramenti titolari classici.

Dopo la sconfitta rimediata in Coppa Italia che è costata l'eliminazione il Napoli si avvicina ad affrontare nuovamente la Lazio, in questo caso in campionato. Gli azzurri cercano la vittoria sia per dimenticare il risultato negativo dell'Olimpico sia per continuare a restare primi in classifica in solitaria.

Conte per la gara contro la Lazio dovrebbe schierare il solito 4-3-3. In porta, a difendere i pali azzurri, ci sarà Meret. Linea di difesa a 4 composta da Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno-Olivera. A centrocampo, invece, Lobotka in cabina di regia affiancato da Anguissa e McTominay. In attacco a supporto del centravanti, che sarà Lukaku, spazio a Kvaratskhelia e Politano.

Baroni contro il Napoli schiererà il solito 4-2-3-1. In porta torna Provedel che in Coppa Italia era stato impegnato Mandas. Linea di difesa a 4 formata da Lazzari, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. La coppia di centrocampo, invece, sarà composta da Guendouzi e Dele-Bashiru vista la squalifica di Rovella e l'assenza di Vecino.Dietro al centravanti, che sarà Castellanos dopo che in coppa aveva lasciato spazio a Noslin, ci il terzetto Isaksen-Dia-Zaccagni.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Lobotka, Anguissa, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Lobotka, Anguissa, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Napoli Lazio in diretta su calcioNapoli24:

Napoli Lazio: in diretta su Calcio Napoli 24

Napoli Lazio in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction di Ciro Novellino.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.