Bologna, Mihajlovic in conferenza: "Napoli più forte, ma nell'ultima mezz'ora meglio noi! Gli azzurri lotteranno fino all'ultimo per lo scudetto"

Conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic post Bologna Napoli. Il match Bologna Napoli termina allo stadio dall'Ara e parla in conferenza Mihajlovic per il Bologna dopo la 22esima giornata del calendario di Serie A. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Mihajlovic.

Bologna Napoli, Mihajlovic in conferenza stampa

Post Bologna Napoli Mihajlovic in conferenza stampa. L'allenatore del Bologna è intervenuto in diretta post gara. Mihajlovic parla per il Bologna in conferenza. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Orsolini? Ha fatto una puntura alla spalla, ma non stava bene e per questo non ha giocato. Pensare positivo visti gli ultimi minuti? Abbiamo perso contro la squadra migliore, si sapeva che erano migliori di noi. Dovevamo e potevamo far meglio all'inizio, eravamo impauriti e loro tecnicamnete ci hanno messo in difficoltà. Poi abbiamo avuto coraggio, potevamo riaprirla. Però non ci alleniamo da due settimane tra acciacchi, covid e quarantene: stiamo sempre a gestire non avendo nemmeno tanti giocatori disponibili. Cala la condizione fisica, anche se nell'ultima mezz'ora abbiamo fatto meglio del Napoli. Forse stavamo meglio di loro, che hanno giocato 120 minuti in Coppa, ma nel primo tempo potevamo e dovevamo fare meglio. Abbiamo cercato di fare qualcosina in più, il problema è che la condizione fisica non è ottimale e quando è così, e affronti una squadra più forte, diventa dura. Pyhttia è entrato bene, da due settimane abbiamo più Primavera che giocatori di prima squadra. Ho voluto metterlo dentro, ha giocato con personalità senza sprecare palloni. Però non è un giocatore fatto e finito, è un ragazzino del 2003 che oggi ha fatto bene senza avere paura. Ha giocato con serenità. I prossimi giorni saranno come quelli appena passati, dobbiamo cercare di recuperare energie mentali e fisiche perchè ci aspetta una partita tosta contro il Verona. Ci aspetta una partita difficile, noi faremo il possibile in 3-4 giorni con quelli che hanno giocato di meno e recuperando chi ha giocato di più ed è stanco. Poi ci sarà la sosta e recupereremo. Mercato? Sono l'ultimo della catena decisionale, non voglio entrare e parlare di mercato. Ho spiegato come funziona una società con ruoli precisi e responsabilità. Io mi occupo dei giocatori che la società mi mette a disposizione, loro sanno dove intervenire e sono convinto che lo farà se troverà qualcosa. Poi se mi viene proposto qualcosa, scelgo quello più funzionale al mio gioco di giocare al calcio. Napoli da Champions League? Loro, Inter, Milan e Atalanta faranno lotta fino all'ultimo. Il Napoli ha tanti giocatori bravi, sicuramente deve recuperare qualcuno ma anche oggi a parte Koulibaly e Anguissa aveva tutti gli effettivi. Tecnicamente e qualitativamente è tra le migliori, lotterà fino in fondo per lo scudetto e me lo auguro per loro. Viola? Mi aspettavo una prestazione del genere, considerando che fosse fermo da tanto"