UFFICIALE - Coppa Italia, il Brescia perde 3-0 a tavolino! Sarà Napoli-Empoli agli ottavi

Napoli - Sarà Napoli-Empoli agli Ottavi di finale di Coppa Italia. Vittoria per l'Empoli contro il Brescia a tavolino, dopo che la squadra lombarda non si è presentata alla partita per alcune assenze da Covid 19. Ecco il comunicato del Giudice Sportivo:

"Gara Soc- EMPOLI - Soc. BRESCIA

Il Giudice Sportivo,

rilevato che dal referto arbitrale si evince che la gara non si è disputata a causa della mancata presentazione della soc. Brescia;

visti l'art. 10 comma 4 CGS e l'art. 55 comma 1 N.O.I.F.;

delibera di sanzionare la Soc. BRESCIA con la perdita della gara con il punteggio di 0-3".