Torino, Cairo: "Coppa Italia? Il Napoli m'è sempre stato simpatico, da presidente del Toro è ovvio che facessi il tifo per loro"

Ultime Serie A - Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni intervenendo su Rai Radio 1 a “Un giorno da pecora”:

"Non vendo Belotti. E’ un centravanti fortissimo, un punto fermo anche della Nazionale nonché la nostra bandiera. L’offerta da 100 milioni che mi avrebbe vincolato a cederlo non è mai arrivata, ma vi posso assicurare che ho rifiutato cifre importanti, pur di continuare ad averlo con noi. Parlare di cifre è comunque inutile, tanto il problema non si pone perché non va via. La Coppa Italia? Beh, il Napoli mi è sempre stato simpatico, e poi da presidente del Torino è ovvio che facessi il tifo per gli azzurri"