"Sopravvive con carattere, trasforma un incubo in un sogno!": Ospina paratutto, valanga di voti altissimi nelle pagelle dei quotidiani

Ultime notizie Napoli - David Ospina, portiere del Napoli, è il migliore in campo contro l’Inter secondo i quotidiani. Di seguito pagelle e giudizi.

Gazzetta dello Sport 7,5

“Sì, è lui il migliore perché tiene una lectio magistralis sul superamento dell’errore. Parte con l’handicap, il grosso peso della dormita sul corner di Eriksen, un gol subito in compartecipazione con Di Lorenzo. Non si abbatte, dimostra come si possa o per meglio dire si debba andare oltre. Sopravvive, reagisce con carattere, è decisivo su Lukaku e Candreva, poi avvia la ripartenza dell’1-1 con un rilancio da trequartista. Il bravo portiere si vede nelle difficoltà. Nella ripresa è reattivo contro Eriksen, su punizione e tiro ravvicinato. Senza il fattaccio iniziale sarebbe da 8 tendenza 8,5”

Corriere dello Sport 7,5

“Inizia malissimo la sua prima serata di calcio, ma si riprende in un attimo e trasforma un incubo in un sogno. L’incubo: è vero che viene fregato dal mancato intervento di testa di Di Lorenzo (gli nasconde il pallone dalla visuale) ma l’angolo di Eriksen meriterebbe un’altra risposta, non quella di farsi passare la palla fra le gambe. Il sogno: due capolavori fra i pali su Lukaku e Candreva, ma soprattutto il lancio perfetto per il contropiede del pareggio. Nella ripresa il quarto capolavoro, la parata decisiva sul rigore in movimento di Eriksen. E’ una vera beffa il giallo finale: lo costringerà a saltare una finale che gli appartiene quasi per intero”

Tuttosport 7,5

“Come Dottor Jekyll e Mister Hyde offre il meglio e il peggio di sé in 45’: prima l’inguardabile papera sull’angolo calciato da Eriksen, poi il doppio miracolo sul colpo di testa di Lukaku e il terra-aria di Candreva, infine il lancione che pesca Insigne dando nell’1-1: azione che spiega perché Gattuso lo preferisca a Meret. Nella ripresa salva altre due volte su Eriksen. L’ammonizione presa, gli toglierà però la finale”

Il Mattino 8

“Da lapidare per l'errore in avvio quando resta immobile. Ma come nelle storie degli eroi, c'è poi il riscatto. È una gara strepitosa con interventi straordinari, prima su Lukaku poi su Candreva. Il suo lancio di 50 metri per Insigne è roba da Reina. Leggendario su Eriksen nel finale per ben due volte. Ammonito, salterà la finale”

Repubblica 6,5

“Si fa ingannare sul gol. Poi, belle parate su Lukaku, Candreva, Eriksen. Lancia Insigne e innesca il gol. Ammonito, salterà la finale”

Corriere della Sera 7