Napoli-Atalanta Coppa Italia: dove vederla in tv e streaming? Canale in chiaro

Napoli-Atalanta dove vederla? Si torna in campo con i quarti di Coppa Italia 2021 22 con Napoli-Atalanta. Dove vedere Napoli-Atalanta in tv e streaming. Spalletti e gli azzurri ospitano allo stadio Maradona l'Atalanta di Gasperini. Si giocano i quarti di finale di Coppa Italia con Napoli-Atalanta, mercoledì 9 febbraio ore 18:00.

Dove vedere Napoli Atalanta canale Tv

Scopri come e dove vedere Napoli-Atalanta in Tv e streaming tra Dazn, Sky, Rai e Mediaset. Dove si vede Napoli-Atalanta in diretta Tv e streaming? La partita sarà trasmessa su Mediaset in esclusiva sul canale Italia Uno (numero 6 del DT).La partita Napoli-Atalanta non si vede su DAZN, Rai o Sky.

9/2 orari da definire Napoli-Atalanta: Italia Uno

Napoli Atalanta dove vederla

Napoli Atalanta diretta Streaming live

Napoli-Atalanta streaming Gratis - Dove guardare in diretta streaming Napoli-Atalanta? La partita è di Coppa Italia: è possibile, in alternativa, seguirla anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, scaricando l'app su smart tv, smartphone, Xbox, PlayStation o tablet, oppure collegandosi al sito di Mediaset Play tramite PC o notebook.

Quarti di Finale Coppa Italia 2021/22