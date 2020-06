Notizie Napoli calcio. Potrebbero essere gli azzurri di Gattuso a dare il calcio di ripresa dopo il lungo stop forzato per il Covid-19. Secondo quanto riportato da Libero, sarebbe al vaglio l'ipotesi di invertire le due gare di Coppa Italia in programma per il 12 e 13 giugno: se il cambio fosse ufficializzato, sarebbe Napoli-Inter la prima gara a disputarsi, mentre Juventus-Milan sarebbe spostata al giorno successivo.