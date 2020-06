Kiss Kiss Napoli - Lozano-Gattuso, dopo la ramanzina i due si sono chiariti! Al mister non è piaciuta un comportamento del messicano

Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e conduttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Ramanzina di Gattuso a Lozano? Una bella lavata di testa, non piaceva l’atteggiamento svogliato ma poi i due si sono chiariti e non è da escludere la convocazione per la finale di Coppa Italia. Per quanto riguarda la finale, la Juventus raggiungerà stasera Roma mentre il Napoli partirà domattina: Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa, mentre Gennaro Gattuso lo farà in esclusiva ai microfoni di RAI Sport"