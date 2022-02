Inter-Roma, Coppa Italia: ecco le formazioni ufficiali, leggero turnover per Inzaghi

Coppa Italia - La prossima avversaria in Serie A del Napoli è oggi impegnata in Coppa Italia, perché in campo scendono Inter-Roma. E sono ufficlali le formazioni di Inter-Roma, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Leggero turnover a centrocampo e attacco per Inzaghi che lancia oltre a D'Ambrosio, Darmian-Vidal-Sanchez:

Inter (3-5-2) - Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Roma (3-4-1-2) - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, S. Oliveira, Veretout, Viña; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. Allenatore: José Mourinho.