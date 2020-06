Dalian, Hamsik: "Coppa Italia? Speriamo che il Napoli possa tornare vincitore! Dries è nella storia del club, è bellissimo"

Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex capitano del Napoli Marek Hamsik, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Volevo fare i complimenti alla squadra per la conquista della finale. E poi i complimenti a Dries per il suo record: è nella storia del Napoli, è bellissimo e gli faccio i miei auguri e complimenti. Spero che il Napoli possa tornare con la Coppa a Napoli, che possa finire come nel 2012 e nel 2014: faccio un grande in bocca al lupo alla squadra. Sempre forza Napoli!”