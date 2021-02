Gesto di Conte verso la tribuna Juve, dito medio pizzicato dalle telecamere! Era per Agnelli? [VIDEO]

Ultimissime calcio - Conte Agnelli, scontro tra le parti. In attesa della seconda finalista di coppa Italia tra l'Atalanta e gli azzurri di Gattuso in campo stasera a Bergamo, secondo il Corriere della Sera ci vorrebbe la Var, al gong, per scovare immagini e setacciare labiali, in un finale movimentato.

Agnelli Conte, scontro al termine di Juve Inter

Agnelli che lascia la tribuna urlando qualcosa a Conte, l’allenatore nerazzurro che alza la testa, infilandosi nel tunnel, e dice a sua volta qualcosa. Mentre, uscendo all’intervallo, Conte aveva fatto un gestaccio verso la tribuna. Un plateale dito medio verso la dirigenza bianconera.

Conte Agnelli, lo scontro post Juve Inter con le immagini che chiariscono tutto. Il tecnico nerazzurro però taglia corto: «Ci dovrebbe essere più educazione e sportività, il quarto uomo ha sentito cos’è successo durante tutta la partita». Insulti, pare. Morale finale: con un filo di voce, mentre tutti attorno urlano come matti, appunto, Andrea Pirlo si qualifica per la finale di Coppa Italia, in modo molto juventino. «Portare a casa la vittoria è la cosa più importante», aveva detto dopo la Roma e ripetuta ieri, come da motto della casa.