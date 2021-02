Disastro Napoli, CDM: ADL scuro in volto, via dallo stadio senza passare nello spogliatoio

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno pone l'accento sulla prestazione scialba degli azzurri e sulla reazione del presidente del Aurelio De Laurentiis.

Ecco cosa scrive il quotidiano a riguardo:

"La squadra di Gattuso è impalpabile, sembra in balìa delle onde. Lo scenario diventa adesso difficile, il volto scuro di De Laurentiis in tribuna è molto più eloquente di tante parole. Come la resa di una squadra che per tutto il primo tempo non accenna a una reazione che abbia un senso. Fermi, impauriti. Quasi terrorizzati da una palla che evidentemente scotta. La sfida di sabato contro la Juventus in campionato è un altro difficilissimo esame.La notte di Bergamo è amarissima per il Napoli, stordito dai due schiaffi iniziali, poi con una reazione vanificata da altri errori in difesa. De Laurentiis lascia lo stadio senza passare nello spogliatoio.