Ultimissime calcio Napoli - Lo scudetto a porte chiuse. Il Corriere della Sera parla delle scelte prese dal calcio italiano e dal Governo. Intanto, sono state rinviate in questa settimana anche le due semifinali di ritorno di Coppa Italia Juve-Milan e quella tra il Napoli e i nerazzurri per volere del prefetto e c’è chi sussurra su pressioni del club di De Laurentiis. Gira una suggestiva quanto folle idea di farle giocare in estate.