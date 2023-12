Coppa Italia, Napoli-Frosinone: spunta un precedente tra le due formazioni

Notizie Napoli calcio. Questa sera il Napoli affronterà il Frosinone per gli ottavi di finale di Coppa Italia. L’unico precedente tra le due squadre in Coppa Italia risale all’edizione 2006/07, quando il Napoli di Reja si impose per 3-1 nel primo turno.

Di seguito il tabellino di quella gara:

NAPOLI – FROSINONE 3 – 1 (Coppa Italia 2006/07)



NAPOLI (4-3-1-2): Iezzo, Grava, Cannavaro, Domizzi (32'st Giubilato), Savini, Montervino, Bogliacino, Dalla Bona, De Zerbi (5'st Capparella), Calaiò (28'st Pià), Bucchi. Panchina: Gianello, Lacrimini, Amodio, Sosa. All. Reja.

FROSINONE (3-4-3): Zappino, Antonioli, Mengoni, Pagani, Carbone, Lodi, Perra, Fialdini, Di Nardo (30'st Castillo), Margiotta (15'st Ginestra), Di Venanzio (12'st Zaccagnini). Panchina: Chiodini, Di Bari, Bellè, Carlini. All. Iaconi.

MARCATORI: 7'pt Domizzi, 30'pt Bucchi, 14'st Calaiò(r), 43'st Ginestra