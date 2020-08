CdM, Scozzafava: "Insigne ci sarà col Barcellona, è il simbolo del Napoli. Gattuso ha lo spogliatoio in pugno"

Moncia Sozzafava del Corriere del Mezzogiorno è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: " Gattuso è un grande allenatore, ha la squadra in pugno. Appena ha visto che i calciatori si stavano smarrendo è andato dritto al punto e ha ripreso lo spogliatoio, come si è visto con Inter e Lazio. Insigne è il simbolo del Napoli, ci sarà contro il Barcellona. Sono sicura che non mancherà”.