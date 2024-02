Zielinski out in Champions, ma sempre vicino alla squadra: il gesto (e il regalo) dopo Napoli-Barcellona | VIDEO

UEFA Champions League - Anche Piotr Zielinski, come Demme e Dendoncker che abbiamo visto uscire dopo il match dal sottopasso del Maradona, ha scelto di star vicino alla squadra: il polacco, in particolare, ha lasciato lo stadio dagli spogliatoi, segno che è andato anche dai suoi compagni dopo l'1-1 di Napoli-Barcellona, chissà magari per complimentarsi con la prestazione dei suoi compagni e ascoltare il discorso di Calzona. Ma non solo: perché come potete vedere dalle immagini di CalcioNapoli24, Zielinski ha attraversato la mixed zone con una maglia del Barcellona fra le mani. Insomma, anche se non è sceso in campo, la maglia di Lewandowski e compagni non poteva mancare per uno come lui!

Ecco il video di CalcioNapoli24: