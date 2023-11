Real Madrid-Napoli, ci siamo! La marcia d'avvicinamento alla sfida di mercoledì sera inizia per gli azzurri con un allenamento ai limiti dell'impossibile a Castel Volturno a causa di un vento fortissimo e molto fastidioso.

Tra pioggia e raffiche di vento, Kvaratskhelia, Osimhen e i loro compagni hanno provato ad effettuare la rifinitura in vista della trasferta del Bernabeu in Champions League. Clicca su play per guardare il video: