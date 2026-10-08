Villarreal-Napoli in Champions League: tutto gratis su CN24! Il palinsesto con allenamenti, conferenze e programmi tv
Villarreal-Napoli di Champions League, sono ufficiali gli orari di allenamenti e conferenze: questo il programma tv di CalcioNapoli24
Il Napoli è pronto all'esordio in trasferta in Champions League per la seconda giornata della prima fase della competizione 2026-2027, la squadra di Max Allegri affronterà il Villarreal. Per prepararsi al meglio a questa sfida, sono arrivati gli aggiornamenti e le informazioni per Villarreal-Napoli con il programma completo di CN24 Tv. Sarà tutto trasmesso in diretta gratis sul nostro canale Youtube e sul canale 79 del digitale terrestre per le province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, e al canale 84 in provincia di Salerno.
Villarreal-Napoli di Champions League: il programma
Ormai ci siamo, s'avvicina Villarreal-Napoli di UEFA Champions League: vi proporremo un ampio palinsesto, tutto gratis su CalcioNapoli24! Seguiremo tutto a 360° con contenuti sui nostri account Instagram, Tiktok e via Youtube, grazie ai nostri inviati Manuel Guardasole, Riccardo Nicotra e Vittorio Bernardo. Questo il programma di lunedì e martedì per Villarreal Napoli di Champions League:
Palinsesto CalcioNapoli24 per Villarreal-Napoli
MD-1, lunedì 12 ottobre 2026:
- ore 10:00, Rassegna stampa LIVE
- ore 11:00, allenamento SSC Napoli a Castel Volturno - con 15' aperti alla stampa che vi mostreremo su CalcioNapoli24 e sui nostri social
- dalle 12 alle 14, CN24 Live con i primi collegamenti da Castel Volturno e da Villarreal
- ore 15:00, Filo Diretto con i tifosi
- ore 16:30, conferenza stampa di Iñigo Pérez e di un calciatore del Villarreal, in diretta video su CalcioNapoli24 TV dallo stadio della Ceramica
- ore 17:00, CalcioNapoli24 LIVE…anche di pomeriggio
- ore 18:00, allenamento Villarreal alla Ciudad Deportiva José Manuel - con 15' aperti alla stampa che vi mostreremo su CalcioNapoli24 e sui nostri social
- ore 19:15, conferenza stampa di Max Allegri e di un calciatore del Napoli, in diretta video su CalcioNapoli24 TV dallo stadio della Ceramica
Match Day, martedì 13 ottobre 2026:
- ore 10:00, Rassegna stampa LIVE
- dalle 12 alle 14, CN24 Live con i collegamenti con i nostri inviati a Villarreal
- ore 15:00, Filo Diretto con i tifosi
- ore 17:00, CalcioNapoli24 LIVE…anche di pomeriggio
- dalle ore 19:00, LIVE REACTION di Villarreal-Napoli con pre-partita e post-partita da Villarreal, con conferenze, interviste e mixed-zone!
Villarreal-Napoli: orario conferenza Allegri
Insomma, ricapitolando, per quel che riguarda l'orario della conferenza di Max Allegri (con un calciatore) e l'orario della rifinitura con l'ultimo allenamento a Castel Volturno, gli appuntamenti sono per lunedì 12 ottobre:
- ore 11:00, allenamento SSC Napoli a Castel Volturno - con 15' aperti alla stampa che vi mostreremo su CalcioNapoli24 e sui nostri social
- ore 19:15, conferenza stampa di Max Allegri e di un calciatore del Napoli, in diretta video su CalcioNapoli24 TV dallo stadio della Ceramica