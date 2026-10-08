Villarreal-Napoli in Champions League: tutto gratis su CN24! Il palinsesto con allenamenti, conferenze e programmi tv

Il Napoli è pronto all'esordio in trasferta in Champions League per la seconda giornata della prima fase della competizione 2026-2027, la squadra di Max Allegri affronterà il Villarreal. Per prepararsi al meglio a questa sfida, sono arrivati gli aggiornamenti e le informazioni per Villarreal-Napoli con il programma completo di CN24 Tv. Sarà tutto trasmesso in diretta gratis sul nostro canale Youtube e sul canale 79 del digitale terrestre per le province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, e al canale 84 in provincia di Salerno.

Villarreal-Napoli di Champions League: il programma

Ormai ci siamo, s'avvicina Villarreal-Napoli di UEFA Champions League: vi proporremo un ampio palinsesto, tutto gratis su CalcioNapoli24! Seguiremo tutto a 360° con contenuti sui nostri account Instagram, Tiktok e via Youtube, grazie ai nostri inviati Manuel Guardasole, Riccardo Nicotra e Vittorio Bernardo. Questo il programma di lunedì e martedì per Villarreal Napoli di Champions League:

Palinsesto CalcioNapoli24 per Villarreal-Napoli

MD-1, lunedì 12 ottobre 2026:

ore 10:00, Rassegna stampa LIVE

ore 11:00, allenamento SSC Napoli a Castel Volturno - con 15' aperti alla stampa che vi mostreremo su CalcioNapoli24 e sui nostri social

a Castel Volturno - con 15' aperti alla stampa che vi mostreremo su e sui nostri social dalle 12 alle 14, CN24 Live con i primi collegamenti da Castel Volturno e da Villarreal

con i primi collegamenti da Castel Volturno e da Villarreal ore 15:00, Filo Diretto con i tifosi

con i tifosi ore 16:30, conferenza stampa di Iñigo Pérez e di un calciatore del Villarreal , in diretta video su CalcioNapoli24 TV dallo stadio della Ceramica

e di un del , in diretta video su dallo ore 17:00, CalcioNapoli24 LIVE…anche di pomeriggio

ore 18:00, allenamento Villarreal alla Ciudad Deportiva José Manuel - con 15' aperti alla stampa che vi mostreremo su CalcioNapoli24 e sui nostri social

alla Ciudad Deportiva José Manuel - con 15' aperti alla stampa che vi mostreremo su e sui nostri social ore 19:15, conferenza stampa di Max Allegri e di un calciatore del Napoli, in diretta video su CalcioNapoli24 TV dallo stadio della Ceramica

Match Day, martedì 13 ottobre 2026:

ore 10:00, Rassegna stampa LIVE

dalle 12 alle 14, CN24 Live con i collegamenti con i nostri inviati a Villarreal

con i collegamenti con i nostri inviati a Villarreal ore 15:00, Filo Diretto con i tifosi

con i tifosi ore 17:00, CalcioNapoli24 LIVE…anche di pomeriggio

dalle ore 19:00, LIVE REACTION di Villarreal-Napoli con pre-partita e post-partita da Villarreal, con conferenze, interviste e mixed-zone!

Programma Villarreal-Napoli: orario conferenza e allenamento

Villarreal-Napoli: orario conferenza Allegri

Insomma, ricapitolando, per quel che riguarda l'orario della conferenza di Max Allegri (con un calciatore) e l'orario della rifinitura con l'ultimo allenamento a Castel Volturno, gli appuntamenti sono per lunedì 12 ottobre: