Verso Barcellona-Napoli, da monitorare le condizioni di Yamal: fastidio al ginocchio

UEFA Champions League - Dopo gli infortuni pesanti di de Jong e Pedri, da monitorare in casa Barcellona anche le condizioni di Lamine Yamal, in vista della decisiva sfida di ritorno di Champions contro il Napoli.

Il giovane attaccante del Barcellona, che ha giocato titolare all'andata, accusa un fastidio al ginocchio nelle ultime settimane. Dopo non aver giocato col Getafe, contro il Bilbao, Xavi l'ha utilizzato solo dal 45' al posto di Pedri infortunato. Per il tecnico blaugrana, scrive Sport, Yamal è un giocatore molto importante e Xavi conta su di lui contro il Napoli, per questo verrà gestito nella prossima uscita di Liga col Maiorca che anticipa la sfida di Champions.