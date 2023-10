Union Berlino-Napoli: conferenze, allenamenti e collegamenti in diretta. Il programma su CN24 Tv

Notizie Calcio Napoli - Terminata la sosta nazionali, oltre al campionato, il Napoli si rituffa anche in Champions League. Si riparte dalla Germania, dove la squadra di Rudi Garcia è chiamata a un’inversione di marcia contro l’Union Berlino dopo la sconfitta sfortunata col Real Madrid al Maradona. Tanti gli appuntamenti in terra teutonica che vi mostreremo in diretta gratis sul nostro canale Youtube, Tik Tok e sul canale 79 del digitale terrestre.

Appuntamento con i nostri inviati Claudio Russo, Riccardo Nicotra e Vittorio Bernardo. Questo il programma di mercoledì per Braga Napoli di Champions League.

Union Berlino-Napoli, il programma su CN24 Tv

lunedì 23 ottobre